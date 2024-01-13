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    Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

    Erdoğan başkanlığında İstanbul&#039;da güvenlik toplantısı yapılacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak
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