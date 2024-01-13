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Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."
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Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi