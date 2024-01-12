Türkiye'nin yüreğine şehit ateş düştü! PKK'nın hain saldırısına siyasilerden ortak mesaj

12 Ocak 2024 22:12 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 22:37

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi bir kez daha düştü. Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit düştüğünü, 8 askerimizin ise yaralandı. Şehit haberi yürekleri dağladı. Siyasilerden ilk mesajlar geldi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada şehit haberleri üzerinde yayılan doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmamasına ilişkin uyarıda bulundu. Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

SOSYAL MEDYADA DOĞRULANMAMIŞ İÇERİKTEN UZAK DURUN

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

ÖZGÜR ÖZEL

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

AKŞENER: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. "Milletimizin başı sağ olsun... " ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim."

ÖMER ÇELİK: "MEKANLARI CENNET OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Teröre Lanet Olsun Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum"

KEMAL KILIÇDAROĞLU

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı…Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"