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    Irak'ın kuzeyinden acı haber! 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MSB, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit düştüğünü, 8 askerimizin de yaralı olduğunu bildirdi. Yaralı askerlerimizin hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı öğrenilirken, çatışmada 12 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    Irak&#039;ın kuzeyinden acı haber! 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin de yaralandığını bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada yaralı askerlerimizin hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandiği belirtildi.

    12 TERÖRİST ETKİSİZ

    Temasta ilk belirlemelere göre de 12 terörist etkisiz hale getiridi. MSB bölgede operasyonlaın devam edeceğini duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

    ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI VE PAYLAŞIM UYARISI

    Acı haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da önemli bir açıklama geldi. Şehitlerimiz için bir taziye mesajı yayınlayan Altun, sosyal medyada doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmamasını, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olunmamasını istedi.

    Altun, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

    Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

    CEVDEY YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

    Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum."

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IrakPkk
    Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyinden acı haber! 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralı
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