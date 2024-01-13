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    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kuzey Irak'taki alçak saldırıda 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandıTürkiye'nin bağrına kor gibi düşen haberlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, kahraman şehitlerimizin kimliğini paylaştı. Acı haber yurdun dört bir yanını sararken, şehitlerin baba ocağında ay yıldızlı bayrağımız dalgalandı.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler bir kez daha kor olup Türkiye'nin yüreğini yaktı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki alçak saldırıda 9 kahraman Mehmetçik şehadete ulaştı.

    Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizin kimliğini duyururken, 9 ocağa da ateş düştü.

    ŞEHİT ATEŞİ AKSARAY'A DÜŞTÜ

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı
    Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

    ŞEHİT ATEŞİ NİĞDE'YE DÜŞTÜ

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un şehadet haberi memleketi Niğde’de yaşayan ailesine ulaştı.

    Askeri yetkililer, şehit Batur’un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi’ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

    ADIYAMAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın Adıyaman’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

    Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman'daki baba ocağına gelerek ailesine acı haberi verdi.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine-Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan, 27 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    KAHRAMANMARAŞ’A 2 ŞEHİT ATEŞİ BİRDEN DÜŞTÜ

    Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Özdemir’in acı haberini askerini yetkililer verdi.

    Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.

    GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

    Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

    Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

    Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı

    Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şehit
    Haberler > Gündem > Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanını sardı
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