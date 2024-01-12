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    Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Şehidin Kocaeli'de yaşayan ailesine şehadet haberi Valisi Seddar Yavuz ile askeri erkan tarafından verildi.

    Şehit ateşi Kocaeli&#039;ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, bir asker de yaralandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesi yaşayan Aslan'ın ailesine acı haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve askeri erkan verdi.

    Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    CENAZE NAMAZI AMASYA'DA!

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, askeri erkan, ilçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kurulan taziye çadırında aile ile dua etti. Şehidin cenaze namazının memleketi Amasya'da kılınacağı öğrenildi.

    Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

    Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliŞehit
    Haberler > Gündem > Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü, acı haber baba ocağına ulaştı
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