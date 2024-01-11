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    Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Denizkurdu Tatbikatı sırasında mayın temizleme faaliyetinde bulunan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (25), dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine verilirken, evine de Türk bayrağı asıldı.

    Şehit ateşi Erdek&#039;e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

    Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

    MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

    ACI HABER ERDEK'İ YASA BOĞDU

    Şehit Canbulat'ın Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ilçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy verdi. Anne ve baba gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

    Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı

    Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ErdekŞehit
    Haberler > Gündem > Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı
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