Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Partilerin aday tanıtım toplantısı ertelendi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinden gelen 6 şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin bu hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. CHP ve İYİ Parti'nin aday açıklamalarının da şehitlerimiz nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

    Partilerin aday tanıtım toplantısı ertelendi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin de yaralandığını bildirdi.

    Acı haber sonrası partilerden peş peşe açıklamalar geldi. 31 Mart yerel seçimleri için aday çalışmalarını sürdüren partiler şehitlerimiz nedeniyle tanıtım toplantılarını ertlediklerini duyurdu.

    AK PARTİ'NİN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞEK TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

    CHP'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI VE ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.

    CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, şehit haberleri üzerine, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi.  Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

    İYİ PARTİ'NİN ANTALYA KAMPI İPTAL EDİLDİ

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.

    Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitPartiAday
    Haberler > Gündem > Partilerin aday tanıtım toplantısı ertelendi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladı - Gündemİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladıFahrettin Altun'dan şehitler ile ilgili 'kara propaganda' uyarısı - GündemFahrettin Altun'dan şehitler ile ilgili 'kara propaganda' uyarısıAlçak saldırı sonrası F-16'lar peş peşe havalandı, Irak'ın kuzeyine bomba yağıyor - GündemAlçak saldırı sonrası F-16'lar peş peşe havalandı, Irak'ın kuzeyine bomba yağıyorFatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi - GündemFatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdiTürkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü! PKK'nın hain saldırısına siyasilerden ortak mesaj - GündemTürkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü! PKK'nın hain saldırısına siyasilerden ortak mesajIrak'ın kuzeyinden acı haber! 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralı - GündemIrak'ın kuzeyinden acı haber! 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralıSeçil Erzan tehdit videosunun perde arkasını anlattı - GündemSeçil Erzan tehdit videosunun perde arkasını anlattıMeteoroloji'den 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Orhan Şen'den İstanbul için son tahmin geldi! İşte 5 günlük hava durumu - GündemMeteoroloji'den 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Orhan Şen'den İstanbul için son tahmin geldi! İşte 5 günlük hava durumuLahey korkusu ile yalanlara sarılan İsrail'e Dışişleri'nden net cevap - GündemLahey korkusu ile yalanlara sarılan İsrail'e Dışişleri'nden net cevapMalkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti - GündemMalkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti
    Sonraki Haber Yükleniyor...