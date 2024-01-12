Partilerin aday tanıtım toplantısı ertelendi

12 Ocak 2024 23:35 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 23:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin de yaralandığını bildirdi.

Acı haber sonrası partilerden peş peşe açıklamalar geldi. 31 Mart yerel seçimleri için aday çalışmalarını sürdüren partiler şehitlerimiz nedeniyle tanıtım toplantılarını ertlediklerini duyurdu.

AK PARTİ'NİN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞEK TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI VE ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, şehit haberleri üzerine, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi. Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

İYİ PARTİ'NİN ANTALYA KAMPI İPTAL EDİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.