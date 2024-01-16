DEM Parti 5 büyükşehirde CHP'yi destekleyecek iddiası kulisleri hareketlendirdi

16 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:27

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken siyaset arenası oldukça hareketli günler yaşıyor. Seçime 3 aydan az bir süre kalırken siyasi partilerin gündeminde belediye başkan adayları ve ittifak konusu yer alıyor.

İYİ Parti'den umduğu iş birliğini göremeyen CHP, yeniden DEM Parti ile yakınlaştı. İki siyasi parti birbirlerine karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Son olarak kulisleri hareklendiren bir iddia basına yansıdı. Buna göre, DEM Parti, 5 büyükşehirde CHP'nin adayını destekleyecek. Karşılığında ise bazı yerlerde aday çıkarmamasını, çıkardıysa da geri çekmesini isteyecek.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında DEM Parti'nin CHP'yi 5 büyükşehirde destekleyebileceğini, bazı büyükşehir ve ilçelerde de CHP'nin aday çıkarmamasını istediğini yazdı.

"İSTANBUL, İZMİR, ADANA, MERSİN VE BURSA'DA ADAY ÇIKARMAMAYI GÜNDEMİNE ALDI"

Bu kapsamda, DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da aday çıkarmamayı gündemine aldığını öne sürdü.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu beş büyükşehirde adaylarını destekleyebilir.

Gerekçe olarak 'Bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı' gösteriliyor.

Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor.

Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar.

DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor.

İKİ PARTİ'NİN İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kasım ayındaki büyük kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, koltuğa oturduktan bir süre sonra DEM Parti’yi ziyaret ederek iş birliği için nabız yoklamıştı.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, "Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." ifadesini kullanmıştı.

‘YANCI’ DEĞİLİZ’ DEMİŞLERDİ

Yine Bakırhan, birkaç önce yaptığı açıklamada oşulsuz, 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyerek muhalefete yancılık yapamayacaklarını ifade etmişti.

Bakırhan, açıklamasında, “Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz.Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız, kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil.” demişti.

“BİZE SALON VERMEYENE OY YOK”

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" şeklinde rest çekmişti.