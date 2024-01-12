Türkiye’nin 3’te 2’sinden fazlası CHP-DEM Parti ittifaktan rahatsız! Areda Survey’den dikkat çeken anket

12 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 14:07

Yerel seçim maratonu başladı. Türkiye, 3 aydan az bir süre sonra yeniden sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu, 2 Ocak’ta resmi sürecin başladığını ve seçime 36 partinin katılabileceğini duyurdu.

Siyasi partilerin gündeminde ise aday belirleme ve ittifak çalışmaları var. Bu konuda yoğun bir mesai içinde olan partiler, birçok ilde adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın ana bileşenleri AK Parti ve MHP, 59 ilde iş birliği anlaşması yaptı. Cumhur ortakları 22 il dışında birbirlerinin adaylarını destekleyecek.

Muhalefet kanadında ise genel seçime göre çok daha dağınık bir tablo söz konusu.

İş birliği önerisi İYİ Parti tarafından reddedilen Özgür Özel liderliğindeki CHP, rotayı yeniden Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığı eski adı HDP olan DEM Parti’ye kırdı. CHP lideri Özel, yakın zamanda ziyaret ettiği DEM Parti’yi bugün partisinin merkezinde ağırlayacak.

CHP-DEM arasındaki görüşmeler dikkatle takip edilirken anket firmaları sahadaki araştırmalarına hız kazandırdı.

Bu doğrultuda Areda Survey, yerel seçim seçim kapsamında CHP-DEM Parti arasındaki olası ittifaka ilişkin vatandaşın nabzını tuttu.

TÜRKİYE’NİN 3’TE 2’Sİ’NDEN FAZLASI İTTİFAKTAN RAHATSIZ

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 68,6'sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemiyor.

KENDİ TABANLARI DA SICAK BAKMIYOR

DEM parti seçmeninin yüzde 56,8'i, CHP seçmeninin ise yüzde 41,3'ü bu ittifakı istemiyor.

Alınan şehit haberlerinin ardından TBMM'de imzalanan ortak kınama bildirisine CHP'nin imza atmamasını da Türk halkının yüzde 62,4'ü doğru bulmuyor.

TÜRK HALKININ YÜZDE 62,4'Ü, TBMM'DE ORTAK İMZALANAN PKK'YI KINAMA BİLDİRİSİNİ İMZALAMAYAN CHP'NİN TAVRINI DOĞRU BULMUYOR

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit olmuştu. Bu menfur saldırı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin katılımıyla ortak bir bildiri yayınlanarak terör örgütü PKK kınandı. CHP ve DEM Parti ise bu ortak bildiriye imza atmadı. CHP ayrıca bir bildiri yayınladı.

Areda Survey araştırma şirketi CHP'nin bu tavrını halka sordu. Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 62,4'ü CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasını yanlış bulduğunu ifade etti.

CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI ÇOĞUNLUK TARAFINDAN DESTEK GÖRMÜYOR

Aynı araştırmada katılımcılara, CHP-DEM Parti ittifakı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 31,4'ü bu ittifakı desteklerken, yüzde 68,6'sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemediğini dile getirdi. Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde CHP'ye oy verdiğini belirten vatandaşların yüzde 41,3'ü; DEM Parti'ye oy verdiğini belirtenlerin ise yüzde 56,8'i bu ittifakı desteklemiyor.

YUSUF AKIN: 'CHP YAŞAYACAĞI OY KAYBINI DEM PARTİ İTTİFAKI İLE ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırma sonuçlarını değerlendirdi: "CHP, İYİ Parti'nin desteğini geri çekmesi sonucunda yaşayacağı oy kaybını, DEM Parti ittifakı ile önlemeye çalıştığını gözlemliyoruz. CHP tabanındaki DEM Parti ittifakına, yüzde 58,7 oranıyla destek verilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. DEM Parti tabanında bu ittifaktan rahatsızlığını belirten yüzde 58,8'inin ise CHP'de siyasi anlamda bir karşılık göremediği için bu ittifaktan rahatsızlık duyduğunu ön görüyoruz."

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.