DEM Parti’den CHP’ye önce rest sonra yeşil ışık!

9 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:02

Türkiye yerel seçim atmosferine tamamıyla girdi. Seçime ilişkin resmi sürecinin başladığını duyuran Yüksek Seçim Kurulu’nun paylaştığı takvim işliyor.

3 aydan az bir süre kaldığı seçim için partiler de aday belirleme ve ittifaklar çalışmalarına yoğunlaştı.

Bu kapsamda İYİ Parti’den aradığı desteği bulamayan CHP, geçtiğimiz seçim kazandığı büyükşehirle kaybetmemek için farklı arayışlara girdi.

İYİ Parti’den sonra rotayı DEM Parti’ye çeviren CHP, oradan da umduğu cevapları alamadı.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan yakın zamanda yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde sırf iktidara kaybettirmek için muhalefete ‘yancı’ olmayacaklarını, ilkeler konusunda anlaşmaları durumunda iş birliği yapabileceklerini söylemişti.

Dün ise yine DEM lideri Bakırhan, ‘Bizi yok sayana oy vermeyiz’ çıkışıyla gündeme geldi.

DEM’den peşe peşe gelen restler CHP’yi iyice zora sokarken aynı cepheden bu kez tam tersi yönde bir sinyal gönderildi.

BU KEZ YEŞİL IŞIK

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi kentlerde aday çıkarıp çıkarmayacaklarıyla ilgili bir soruya “Aslında açıkladık. Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net" cevabını verdi.

Gazete Duvar'a konuşan Temelli, seçim için kentlerin bütün dinamiklerini inceleyeceklerini belirterek "Aday çıkarmak temel yaklaşımımız ama kent uzlaşısı oluşturulabilen yerlerde aday dayatmamız söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NABIZ YOKLAMIŞTI

Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildiği büyük kurultayı sonrası İYİ Parti Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Ziyarette iş birliği konusu görüşülmüş ancak İYİ Parti Genel İdare Kurulu, aldığı kararla teklifi reddetmişti. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Özel, DEM Parti’yi ziyaret ederek iş birliği için nabız yoklamıştı.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, "Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." ifadesini kullanmıştı.

‘YANCI’ DEĞİLİZ’ DEMİŞLERDİ

Yine Bakırhan, birkaç önce yaptığı açıklamada oşulsuz, 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyerek muhalefete yancılık yapamayacaklarını ifade etmişti.

Bakırhan, açıklamasında, “Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz.Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız, kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil.” demişti.

“BİZE SALON VERMEYENE OY YOK”

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" şeklinde rest çekmişti.