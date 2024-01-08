MHP’de Şeyh Said istifaları... Meclis grubu düştü

8 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 10:39

Siyasette Şeyh Said tartışmaları istifaları beraberinde getirdi. Kısa bir süre önce İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisiyle yollarını ayırırken MHP’de ise 3 Meclis üyesi istifasını sundu.

AK Parti yönetiminde bulunan Bingöl Belediyesi'nin MHP'li Meclis üyeleri Ahmet Bukan, Ramazan Susadı ve Mehmet Sayit Günergök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Şeyh Said ile ilgili sözlerinin ardından istifa etti.

MHP GRUBU DÜŞTÜ

Gelişmenin ardından Bingöl Belediyesi Meclisi'nde 6 üyesi olan MHP grubu düşmüş oldu.

"PARTİDE KALMAMIN ANLAMI YOK"

İstifa eden Meclis Üyesi Ramazan Susadı, “Şeyh Said'i dini bir lider ve bir değer" olarak kabul ettiklerini ve Bahçeli'nin sözlerinin ardından partide kalmasının bir anlamı olmadığını söyledi. Susadı ayrıca meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini dile getirdi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

İstifa eden diğer Meclis üyesi Ahmet Bukan da, benzer ifadeler kullanarak Bahçeli'nin sözlerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından siyaset arenasında tartışmalar başlamıştı.

İYİ Parti’de Salim Ensarioğlu, partisiyle ihtilafa düşerek istifa ettiğini duyurmuştu. Olay sonrası İYİ Parti Diyarbakır Teşkilatında 7 binden fazla kişi parti üyeliğini bırakmıştı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuyla ilgili partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır" şeklinde ifadeler kullanmıştı.