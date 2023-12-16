Akşener'e Diyarbakır'da Ensarioğlu şoku! 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa etti

16 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:51

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti çatırdıyor... İttifaksız seçim stratejisinde ısrarcı olan Akşener yönetimine tepki olarak çok sayıda üst düzey isim istifa etti. Birçok isim ise partinin kararına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

İYİ Parti'de bir de 'Şeyh Sait' krizi yaşandı. Diyarbakır'da bir caddeye Şeyh Sait'in ismi verilmesi tartışmasında sarf ettiği sözler nedeniyle partisiyle ayrılığa düşen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa etti.

AKŞENER'E DİYARBAKIR'DA BÜYÜK DARBE

Dün gerçekleşen istifanın ardından Meral Akşener'de soğuk duş etkisi yapacak haber, Ensarioğlu'nun memleketi Diyarbakır'dan geldi.

Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen il başkanı ve Salim Ensarioğlu’nun oğlu Vecdin Ensarioğlu, 12 bin 750 üyenin istifa ettiğini açıkladı.

Vecdin Ensarioğlu, Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde varlıklarının söz konusu olamayacağını belirterek, “Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti’den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz” dedi.

Vecdin Ensarioğlu, sosyal medyadan Salim Ensarioğlu’na yapılan ithamları esefle kınadıklarını söyledi.

Diyarbakır’da bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesinin toplumun büyük kesimi tarafından doğal karşılandığını aktaran Ensarioğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Bakanımızın (Salim Ensarioğlu) sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere ‘hür ve müstakil’ olarak yolunda devam etmek isteyen, gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlarla hatırlatmak isteriz: 21. yüzyıldayız.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin X’ten açıklama paylaşmıştı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” demişti

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, “Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.” demişti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz” diyerek geçtiğimiz salı günü İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

İSTİFA ETTİ

Tepkilere rağmen açıklamalarının arkasında durduğunu ifade eden Ensarioğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasını X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama ile duyurab Ensarioğlu, şunları söyledi;

"Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İyi partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İyi parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İyi partiden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.