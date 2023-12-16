İYİ Parti'de bir istifa daha! Grup Başkanvekili Kemal Sevinç görevi bıraktı

16 Aralık 2023 00:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:48

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerel seçimlere üç aydan kısa bir süre kalırken, ittifaklara kapıyı kapatan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanıyor. Seçime tek başına girme kararı sonrası parti önce istifa ardından da ihraç ve disiplin sevkleriyle gündem olurken, bir partili daha görevi bıraktığını duyurdu.

GRUP BAŞKAN VEKİLİ İSTİFA ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti.

Sevinç yaptığı yazılı açıklamada, Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını, partisinin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını belirtti.

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlendiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'de siyasete girmeyi tercih ederken beklentim, bu partinin ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine önem veren bir merkez partisi olmasıydı. İlk yıllarda sayın genel başkanın izlediği siyaset bu yöndeydi. Ancak son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı İYİ Parti'de siyasete devam etmemin bir anlamı kalmadığı için parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."

İYİ PARTİ 9 AĞIR TOPU KAYBETTİ

İYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti. Ardından Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.

Bugün İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.