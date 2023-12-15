İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama: 'Çok duygulandım'

15 Aralık 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:12

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Genel Başkan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin CHP'den gelen iş birliği teklifini reddederek kendi adaylarıyla seçimlere girmeye karar vermesinin ardından parti içinde yaşanan krizler istifaları da beraberinde getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, dün yaptığı açıklamayla, CHP'yle İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Güner, istifa mektubunda dikkat çekici bir şekilde İstanbul'a vurgu yaparak, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulayarak, partiye yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

İstifasının ardından Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Dostlarım; o kadar çok mesaj/telefon aldım ki hepsine cevap vermekte zorlanıyorum. Çok duygulandım. İYİ Parti’den arayan ve üzüldüğünü ama saygı duyduğunu söyleyen, 'dostluk kalıcıdır' diyen tüm dostlara da özellikle teşekkür etmek isterim. Bilmukabele. Buradan yorum yazan hepinize de çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.