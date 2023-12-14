İYİ Partili Ece Güner de partisinden istifa etti

14 Aralık 2023 15:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:53

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İyi Parti'de yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kala istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'nin CHP'den gelen iş birliği teklifini reddederek kendi adaylarıyla seçimlere girmeye karar vermesinin ardından parti içinde yaşanan krizler istifaları da beraberinde getirdi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin CHP ile İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güner, 4 Aralık'taki Genel İdare Kurulu toplantısında alınan işbirliği kararını desteklemediğini belirterek, istifasının nedenini "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" sözleriyle açıkladı.

Ayrıca, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" ifadesini kullandı.

İYİ Parti daha önce CHP'nin işbirliği teklifini reddetmiş ve kendi adaylarıyla seçimlere katılma kararı almıştı. Bu kararın ardından parti içinde bir dizi istifa yaşanmıştı.

İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ İYİ Parti'de CHP ile iş birliğini savunan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un görevine son verilmesiyle birlikte iç kriz devam ediyor. Üçok'un görevden alınmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa etti. Güner, yerel seçimde İYİ Parti'nin CHP ile iş birliği yapmamasını gerekçe göstererek istifasını açıkladı. Bu gelişmeler, parti içindeki iş birliği konusundaki ayrılıkları bir kez daha gündeme getirdi.

Ahmet Zeki Üçok'un CHP ile iş birliğini savunurken sunduğu haritaya göre, iş birliği yapılmazsa İYİ Parti bir ilçede, CHP ise dört il ve 131 ilçede kazanıyordu. Ancak iş birliği yapıldığında İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP ise 18 il ve 189 ilçede başarılı oluyordu. İYİ Parti, bu karar doğrultusunda 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı almıştı.

İYİ Parti, CHP ile iş birliği yapmama kararı sonrasında bir dizi istifa yaşadı. İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapılmaması gerekçesiyle istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçimde iş birliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık'taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" ifadelerini kullandı. Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" dedi.

Bu süreçte İYİ Parti'den ayrılan diğer isimler arasında İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz da bulunuyor. Parti içindeki bu ayrılıklar, CHP ile ittifak konusundaki farklı görüşleri ve partinin içsel dinamiklerini ortaya koyuyor.