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    • Haberler > Politika > Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?

    Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ece Güner İYİ Parti&#039;den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?
    Ece Güner, Iyi Parti

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifasının ardından arama motorlarında Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

    İYİ Parti'de istifalar gündemde yer aldı. Yerel seçimlere kısa süre kala İYİ Parti'de sular durulmuyorken gündeme Ece Güner geldi. Vatandaşlar istifasınına ardından Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aradı.

    ECE GÜNER İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin CHP ile İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa etmesinin sebebini "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" sözleriyle açıkladı. Sözlerine "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadesiyle devam etti. 

    Ece Güner, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den ayrıldığını vatandaş ile paylaştı. İşte o paylaşım:

    Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?

    Ayrıntılar geliyor...
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