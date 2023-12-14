Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin CHP ile İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa etmesinin sebebini "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" sözleriyle açıkladı. Sözlerine "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadesiyle devam etti.

Ece Güner, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den ayrıldığını vatandaş ile paylaştı. İşte o paylaşım: