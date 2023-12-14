Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifasının ardından arama motorlarında Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
İYİ Parti'de istifalar gündemde yer aldı. Yerel seçimlere kısa süre kala İYİ Parti'de sular durulmuyorken gündeme Ece Güner geldi. Vatandaşlar istifasınına ardından Ece Güner İYİ Parti'den istifa mı etti, neden? Ece Güner kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aradı.