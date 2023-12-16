İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor! İstanbul il başkan yardımcısı ve grup başkanvekili istifa etti

16 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 16:17

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimlerinin hemen sonrasında başlayan yaprak dökümü, yerel seçime ittifaksız girileceği kararının ardından devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimlerde en azından büyükşehirler için "iş birliği" çağrısı karşılık bulmayınca İYİ Parti'de eleştiri sesleri yükselmeye başladı. Genel Başkan Meral Akşener'in geri adım atmaması üzerine de istifalar peş peşe geldi.

"AYAK OYUNLARI VE BASİRETSİZLİK VURGUSU"

Bugün de partiden iki isim istifa etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç istifa etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Koçtürk, istifasının ardında "ayak oyunları ve basiretsizliklerden" bıktığını ifade etti.

Çocuklarına ve Türk vatanına olan sorumluluğunu vurgulayarak, "Atatürk’ün ışığı ile aydınlanan Türk vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur" diyen Koçtürk, AK Parti'ye geçmeyeceğini, ancak siyasete devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti içindeki istifaların nedenlerinin yeterince düşünülüp değerlendirilmediğini belirten Koçtürk, her ayrılan için "hain" damgasının vurulmasının ve her gidenin kötü olduğu algısının yanlış olduğunu ifade etti. Koçtürk, ayrıca, parti içindeki yapılanmanın ve Meral Akşener'in çabalarının heba edildiğini savunarak, bu yapıya alkış tutanların gerçek sorunun farkında olmaları gerektiğini belirtti.

BİR İSTİFA DA İZMİR'DEN

İYİ Parti'de bugün gerçekleşen diğer bir istifa eden isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç oldu.

Sevinç, Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını ve partisinin kuruluş sürecinde kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını belirtti. 2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği ile birlikte grup başkanvekilliği görevini üstlendiğini ifade etti.

Sevinç yazılı açıklamasında istifasını şöyle duyurdu:

"İYİ Parti'de siyasete girmeyi tercih ederken beklentim, bu partinin ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine önem veren bir merkez partisi olmasıydı. İlk yıllarda sayın genel başkanın izlediği siyaset bu yöndeydi. Ancak son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı İYİ Parti'de siyasete devam etmemin bir anlamı kalmadığı için parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."