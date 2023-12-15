15 Aralık 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:18

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından gündeme gelen Salim Ensarioğlu merak ediliyor. Vatandaşlar gündeme gelen isim ile ilgili kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aradı. Merak edilenler arasında yer alan Salim Ensarioğlu kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?

1955 yılında Düzce'de dünyaya gelen Salim Ensarioğlu, lise mezunudur. Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, XIX., XX. ve XXI. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yapan Ensarioğlu, 2010 yılının Haziran ayında Demokrat Parti'den istifa etti. 12 Haziran 2011 seçimlerinde ise Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkanlğı görevlerinde bulunan Salim Ensarioğlu 2023 seçimlerinde II. Bölge İYİ Parti milletvekili adayı olmuştu. Milletvekili seçilen isim 15 Aralık'ta İYİ Parti'den istifa etti.

SALİM ENSARİOĞLU İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Salim Ensarioğlu, Diyarbakır'da bir caddeye ismi verilen Şehy Sait ile ilgili bir tartışmaya dahil oldu ve yaptığı açıklamalar partisinde tepkiye neden oldu. Ensarioğlu, Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Belediyesi'nin yapılacak olan yeni yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medyada açıklama paylaşmıştı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” demişti.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, “Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.” demişti.