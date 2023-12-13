Şeyh Said tartışmasına Özgür Özel de girdi! 'Saygılı olmak gerekir'

13 Aralık 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:41

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı yeni yol için "Şeyh Said Bulvarı" adını kullanma kararı alması tartışmaları beraberinde getirdi. İyi Parti, Ak Parti ve DEM Parti'nin ardından CHP de tartışlmalara dahil oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de katıldığı bir yayında "DEM Partisi Şeyh Saide destek açıklaması yaptı, İYİ Parti de soru önergesi verdi. CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz."

Özel "Sizce Şeyh Said hain mi, kahraman mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım."