AK Partili Abdurrahim Fırat Şeyh Said'e sahip çıktı: "Suç duyurusunda bulunacağız"

13 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:45

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı yeni yol için "Şeyh Said Bulvarı" adını kullanma kararı, beraberinde tartışmaları getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvara "Şeyh Said" ismini vermesiyle başlayan polemikler devam ediyor. Şeyh Said'in torunu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Şeyh Said'e yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Fırat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Şeyh Said'e yapılan eleştirileri terbiyesiz ve ahlaksız olarak değerlendirerek, "Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatın Şeyh Said Efendi hakkında sarf ettiği beyanlar hakkında TCK hükümlerine göre hakaret oluşturan sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şeyh Said Efendi sahipsiz olmadığı kamuoyuna beyan ederim" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Ancak, bu açıklamaya ilk tepki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın paylaşımının altına, "Şeyh Said denilen İngiliz ajanı, eli kanlı vatan hainini savunan vatan hainlerinin de canı cehenneme..." şeklinde sert bir tepki gösterdi.

İYİ PARTİLİ ENSARİOĞLU DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararını destekleyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Şeyh Said'e yönelik yapılan eleştirilere karşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Şeyh Said'e yönelik ithamları reddediyorum. Son günlerde Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda, bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir" demişti.

Ensarioğlu'nun bu paylaşımının ardından partisinden tepki geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu’nun paylaşımının ardından disipline sevk edildiğini duyurdu.