İyi Parti'de 'Şeyh Said' krizi: Ensarioğlu disipline sevk edildi

12 Aralık 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:50

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı yeni yol için "Şeyh Said Bulvarı" adını kullanma kararı, beraberinde tartışmaları getirdi. Bu adımı destekleyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun sosyal medya paylaşımına partisinden tepki geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu’nun paylaşımının ardından disipline sevk edildiğini duyurdu. Zorlu'nun açıklamasının ardından Ensarioğlu yeni bir açıklama yaparak, "Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez" diyerek tepki gösterdiği bir video paylaştı.

"ŞEYH SAİD'E YÖNELİK İTHAMLARI REDDEDİYORUM"

Ensarioğlu, Şeyh Said'e yönelik yapılan eleştirilere karşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Şeyh Said'e yönelik ithamları reddediyorum. Son günlerde Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda, bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir" dedi.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞIN PARTİMİZLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR"

İyi Partili Ensairoğlu'nun "Şeyh Said" açıklamasının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu'nun parti içindeki tutumu nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Zorlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Milletvekili Sayın M. Salim Ensarioğlu’nun, İyi Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ENSARİOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Zorlu'nun açıklamasının ardından, Ensarioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

X hesabından bir video paylaşan Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez. Çanakkale’de ve Erzurum da ailemden şehitler varken, yaşamım boyunca şiddete ve bölücülüğe karşı duruşum ortadayken bu vatan ve ülke için ter dökmeyenler, bana laf söyleyecek en son kişilerdir ve red ediyorum. Tüm mücadelem bu ülkenin kardeşçe yaşaması içindir."

İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN’IN İSTİFASI İSTENDİ

Öte yandan, Genel İdare Kurulu’nda (GİK) CHP’nin iş birliği teklifinin reddedilmesinin ardından İyi Parti’de başlayan iç karışıklık da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın, GİK kararına rağmen CHP ile iş birliği yapılması yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’un, Özkan’dan istifa etmesini istediği öğrenildi.