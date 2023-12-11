İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 'Ankara'da iş birliği' iddialarına cevap verdi

11 Aralık 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:49

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, toplantıda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Meral Akşener'in Ankara için Genel İştişare Kurulu'nda (GİK) yeniden oylayacağı iddialarına cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde Meral Akşener'e 'iş birliği' teklif etmişti. Akşener'de konuyu GİK'te görüşeceğini söylemiş fakat bu teklif veto edilmişti. Bunun üzerine hem muhalefet kanadında hem de İYİ Parti içinde iş birliğinin reddedilmesi eleştirilmişti.

Eleştirilerin artması üzerine Akşener'in sadece Ankara özelinde iş birliği konusunu yeniden oylayacağı iddia edilmişti.

"KARARIMIZ NET"

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu ise bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun seçime tek başına seçime girme kararını Ankara özelinde yeniden oylayacağı yönündeki iddiayı sorması üzerine şöyve cevapo verdi:

"Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten en alta kadar bütün mensuplarımızı bağlayan karar. Önümüzdeki günlerde İYİ Parti'nin böyle alternatif güzergah açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler" diye konuştu