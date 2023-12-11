Ankara'da seçim kulisleri hareketli! Ağıralioğlu'na 'geri dön' mesajı mı gitti?

11 Aralık 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:18

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2023 genel seçimlerine kısa bir süre kala İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi İYİ Parti'de bazı tepkilere yol açtı. Bu kararı kabul etmeyen İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, seçimlere kısa bir süre kala istifasını verdi.

Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ediyorum" demiş ve "Masada bize pusu kuruldu. Kemal Bey'in adaylığının dayatılmasına itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

İstifası ile çok konuşulan Ağıralioğlu, 2024 seçimlerinin ardından kendi partisini kuracağını açıkladı. Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum" dedi.

Son olarak CHP ile ittifak köprülerini atan İYİ Parti cephesinde ise seçim çalışmaları sürüyor. Bu süreçte iddiaya göre; partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na "Partiye geri dön" mesajı gitti.

AĞIRALİOĞLU'NA "DÖNEBİLİRSİN" MESAJI

CNN Türk ekranlarında gündeme getirilen iddiaya göre; seçime 81 ilde ayrı girmekte kararlı olan İYİ Parti, İstanbul ve Ankara'da ses getirecek aday arayışında. Kulislerde yeniden masaya dönme sürecinde partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun da ismi de geçiyor.

Yavuz Ağıralioğlu'na "Müstakil durma politikamız senin de hassasiyetlerine uygun, dönebilirsin" dendiği, hatta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde adaylığının partiye ivme kazandırabileceği gibi değerlendirmeler de olduğu konuşuluyor.

Ağıralioğlu'nun ise yerel seçimden sonrasını görmek istediği ve kendi partisini kurma hazırlıklarına devam ettiği, bunun için de Ankara'da bir bina tuttuğu ve saha araştırmalarına başladığı yakın çevresi tarafından dile getiriliyor.