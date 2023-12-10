İYİ Parti'den il ve ilçe teşkilatlarına talimat: Görüşme yasağı

10 Aralık 2023 11:45 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:51

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye genel seçimlerin ardından 31 Mart yerel seçimlerine odaklandı. Yerel seçimlere giderken ittifakların nasıl olacağı merak konusu oldu. İYİ Parti yerel seçimlere tek başına çıkacağını açıkladı. İttifak görüşmelerine de kesin olarak kapıları kapattı.

İYİ Parti yerel seçimlere yönetiminin herhangi bir partiden ittifak konusunda gelecek görüşme ve istişare taleplerine karşı da teşkilatlarını net bir şekilde uyardı.

"SEÇİM İTTİFAKI GÖRÜŞMESİ YAPMAYIN"

İYİ Parti yönetimince teşkilatlara gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte, ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur.”

İYİ PARTİ’DE İTTİFAK İSTİFALARI PEŞ PEŞE GELDİ

CHP'den gelen yerel seçimlerde 'iş birliği' teklifini 'veto' eden İYİ Parti, bu kararı nedeniyle eleştirilirken, partiden istifalarda peş peşe geldi.

Yerel seçim için çalışmaların başladığı süreçte çok sayıda üst düzey ismin istifası da gündem oldu. İYİ Parti’de istifa furyasındaki isimler arasında Nebi Hatipoğlu, kurucu üye Bahadır Erdem, bir başka kurucu isim olan eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem dikkat çekti.