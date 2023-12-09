Meral Akşener'den itiraf: Keşke Altılı Masa’ya geri dönmeseydim
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzon’a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa ile ilgili itiraflarda bulundu. Çay ocağında vatandaşlarla buluşan Akşener, bir kişinin “O masadan kalktığınızda sizi takdir ettik ama keşke geri dönmeseydiniz” sözleri üzerine “Şimdiki aklım olsa dönmezdim” dedi.
FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - O gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini aktaran Akşener “Halkın kimi isteyeceğine yönelik araştırma yapılmasını istedim. Oradaki beş kişi ‘Biz imzalayalım, siz istemiyorsanız gidebilirsiniz’ dedi. Sonra kalktım. Ben niye aday olmadım ki? Arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.
Daha sonra partisinin Trabzon İl Başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, burada da yerel seçimler hakkında konuştu. İyi Parti lideri, CHP’ye iş birliği kapısını kapatan Genel İdare Kurulu kararını hatırlatarak “Seçmenimiz Türkiye’de yaşanan gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Üçüncü bir seçeneğe ihtiyaç var. Bu yolu oluşturmaya gayret edeceğiz” sözlerini sarf etti. Bu arada, CHP ile ortaklık yapılmaması, İstanbul ve Ankara teşkilatlarının moralini bozdu. Önümüzdeki günlerde, Yüksel Arslan, Uğur Poyraz ve Salim Ensarioğlu ile birlikte birkaç ismin daha parti ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.