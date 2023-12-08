Mansur Yavaş'tan İYİ Partilileri kızdıracak sözler: Gözüme görünmesinler!

8 Aralık 2023 14:58 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:49

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken muhalefette sular bir türlü durulmuyor. CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti, şu sıralar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedefine aldı.

Geçtiğimiz çarşamba günü partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Partili lideri Meral Akşener, yakın dönemde ‘yüzünde Rabbi Yessir görüyorum’ dediği İmamoğlu'nu eleştirerek "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek malesef pek de mümkün değil. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda beklentileri karşılayamıyor. Seçimden önce Berl in'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istediği Mansur Yavaş'a yönelik ise kendisini yarı yolda bıraktığını ima eden bir göndermede bulundu.

"BİR DAHA GÖZÜME GÖZÜKMESİNLER"

Mansur Yavaş’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “korkak” göndermesi ve göndermenin İYİ Partililer tarafından alkışlanmasının ardından “Hiçbir İYİ Partili bir daha gözüme gözükmesin. Bu belediye sınırlarındaki hiçbiri İYİ Partili bana gelip merhaba bile demesin, diye haber gönderdiği” kulislere yansıdı.