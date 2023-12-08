Akşener: Biz yeterince fedakarlık yaptık, şimdi kendi başımıza seçime gireceğiz

8 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:46

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Trabzon'da "Teşkilat Buluşması" programında konuştu. Partisinin Genel İdare Kurulu'nun (GİK) CHP ile iş birliğini reddetmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirtti. Akşener, “Kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. 9 saat konuştuk. Ben bir tek kelime etmedim. 14 kişi ‘evet’ dedi iş birliğine, 35 kişi ‘hayır’ dedi. Sonuç itibarıyla böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı” dedi.

“GİZLİ OY KULLANILDI, KİMSE KİMSEYE BASKI YAPMADI”

“Türkiye’de sizin derdiniz dışında ittifaklar, oculuk-buculuk konuşuluyor” diyen Akşener, “24 saat benim şahsımda arkadaşlara ayrı ayrı hakaret ediliyor. Biz alışkınız, abi deyip dost bildiklerimiz bize ‘nesebi gayrı sahihler’ dedi. Elbette şerefsiz bunları diyenler. Ama dediler. Bize her şeyi yaptılar ama bizi yıkamadılar. Biz İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için kurulduk, onun için bu eziyetli yolu, yürüyoruz. Mesele şu; kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. 9 saat konuştuk. Ne bir belediye başkanına ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne en küçücük bir haksızlık, en küçücük bir hakaret, en küçücük bir incitici cümle, kelime, harf sarf etmeden, kendi aramızda konuştuk ve biz bu seçimlere nasıl gitmeliyiz dedik. Bu ülkede böyle bir siyasi parti yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ve ben bir tek kelime etmedim. Sadece söz verdim. Arkadaşlarım 14 kişiye ‘evet’ dedi iş birliğine, 35 kişi ‘hayır’ dedi. Sonuç itibariyle böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı” dedi.

“KARARI VERECEK OLAN MİLLETİMİZ”

Kararı milletin vereceğini belirten Akşener, “Harika bir argüman setiyle arkadaşlarım birbirini ikna etmeye çalıştı. Vallahi billahi tallahi gurur duyuyorum. İşte şahitsiniz orada, elinize tutan mu oldu? Ben bir ima da mı bulundum? Çünkü bu demokrasi, yani tabii ki sorumluluk benim. Orada bir sorunumuz yok. Ama o demokrasinin içselleştirilmiş Türkiye'de olmayan ve uygulanan halinden bahsediyorum; inanılmaz bir şeydi. Sonuç itibariyle böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. ‘Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti’ diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette ‘baş üstüne milletim’ diyeceğiz. Ama anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem Cumhur ittifakını destekleyenler hem Cumhuriyet Halk Partisi’ni desteklediğini iddia edenler, 24 saat küfür ediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Yahu bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfür etmek yerine iftira atmak yerine proje üretin kardeşim. Milletimizin derdine yönelik çalışma yapın” şeklinde konuştu.

“BİZ ÜLKEMİZ ADINA YETERİ KADAR FEDAKÂRLIK YAPTIK”

“Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakârlık yaptık, yeteri kadar gayret sarf ettik” diyen Akşener, “İddialı bir şekilde proje konuşuyoruz. Biz artık an itibariyle bunların dışına çıktık ve çıkmaya kararlıyız. Biz adaylarımızla, adaylarımızın gayretleriyle milletimizin gönlüne, milletimizin kalbine girip, milletimizin teveccühünü almak, onların oyununa talip olmak için yola çıktık. Ve bunun neticesinde de 2028'de bu ülkenin başına, ‘Allah kul kurar kader gülermiş’ ama partimizden bu ülkeyi seven ben olurum bir başkası olur, çünkü dediğim gibi kader bu. Amma velakin buradan bir arkadaşımızı inşallah bu ucube sistemi değiştirmek üzere Cumhurbaşkanı seçeceğiz; hedefimiz budur. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakârlık yaptık, yeteri kadar gayret sarf ettik. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek. Arkadaşlar niçin milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Ama ben bir köy kızı olarak biliyorum ki öyle kalın kalın parmaklarını sallayanlar, köylerde küçük ilçelerde periferilerde şehirlerin yanlarında nasıl mide bulandırdığını ben bilirim. Onlar bize parmak sallarken oradaki insanlara da parmak sallıyorlar. Bu kafayla gidersin askere göreceğiz nasıl alacaklar tezkere” diye konuştu.

KESİNLEŞEN ADAYLAR TANITILDI

Akşener’in konuşmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının aday tanıtım toplantısı yapıldı. Aday tanıtımın ardından teşkilat buluşması Akşener ve genel merkez yöneticileri toplu fotoğraf vermesinin ardından sona erdi.

İYİ Parti’den Trabzon’da kesinleşen belediye başkan adayları ise şu şekilde:

Muhammet Erkan (Trabzon Büyükşehir), Mustafa Bıyık (Yomra), Ayhan İşçi (Çaykara), Turan Konak (Maçka), Ayhan Pala (Ortahisar), Faruk Beldüz (Şalpazarı).