İmamoğlu’ndan Akşener’in ‘kaos’ eleştirisine cevap: Hiç ama hiç üstüme alınmadım

8 Aralık 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:02

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni bir seçime adım adım yaklaşırken eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim günden güne derinleşiyor. Seçim sonrası başlayan iki parti arasındaki karşılıklı ağır suçlamalar yaklaşan yerel seçim öncesinde de devam ediyor.

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun yerine gelen CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti ile yeni bir iş birliği arayışına girmiş ancak Akşener’in partisi ittifaksız seçim kararından geri adım atmamıştı.

Başta İstanbul ve Ankara’da denge ve hesapları alt üst eden karar sonrası İYİ Parti cephesinden sürpriz bir tepki siyasetin gündemine oturdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz Çarşamba günü partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Akşener, "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek malesef pek de mümkün değil. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda beklentileri karşılayamıyor. Seçimden önce Berl in'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar"" dedi.

İMAMOĞLU’NDAN AKŞENER’E CEVAP

Akşener’in yakın dönemde ‘yüzünde Rabbi Yessir görüyorum’ dediği İBB Başkanı’na bu şekilde eleştiriler yöneltmesi ‘İYİ Parti CHP’ye savaş açtı’ şeklinde yorumlara neden olurken İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

“HİÇ AMA HİÇ ÜSTÜME ALINMADIM”

Akşener’in kendisini kastetmediğini düşündüğünü söyleyen İmamoğlu, "Ya ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba, İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... Ben o sohbeti okuyunca, yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım dinledim, içinde İstanbul yok. Genelleme yaparak 'Bize hani işte şu şu şu şehri vadedenler, bize şu şu şu şehri yaşatıyorlar' diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşattık. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum." dedi.

“TEKRAR GÖRÜŞMEK MÜMKÜN”

Muhalefet açısından İstanbul’da ittifakın önemine bir kez daha dikkat çeken İmamoğlu, "GİK tabii ki önemli bir kurul karara hepimiz saygı duyarız. Ama toplumsal tabanı duymak bağlamında tekrar görüşmek de mümkündür" değerlendirmesi yaptı.