Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu MHP saflarına katıldı

7 Aralık 2023 17:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:16

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başkent kulisleri siyasetteki sürpriz transferi konuşuyor. Geçtiğimiz Kasım ayının başında yapılan büyük kurultayda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel’e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibindeki isim MHP’ye geçti.

Uzun yıllar boyunca Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde sunuculuk yapan Barış Bozkurt, MHP’nin her türlü organizasyonlarını yapan MHP Ankara Milletvekili Eyüp Yıldızlar’ın şirketinde işe başladı. Bozkurt’un şirkette koordinatör olarak görev yapacağı öğrenildi.

“YAPTIĞI İŞİN EN İYİSİ OLACAK”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yıldızlar, Bozkurt’un işe alımıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi;

"İşinde deneyimli, tecrübeli 40 yılın üstünde çocukluktan başlayan arkadaşlığımız var. Ses ve ışık sektöründe mesai yaptığımız kıymetli arkadaşım Barış Bozkurt, etkinlik koordinatörü olarak bizlerle mesaiye başladı. İnanıyorum ki kısa sürede yaptığın işin en iyisi olacak.

KILIÇDAROĞLU KAYBEDİNCE CHP’DEN AYRILMIŞTI

Öte yandan Barış Bozkurt, CHP’nin 4-5 Kasım’da düzenlenen 38. Olağanüstü Kongresi’nde yapılan genel başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi üzerine partiden ayrılmıştı. 19 Kasım’da partiyle ilişiğini kesen Bozkurt, şu ifadeleri kullanmıştı;

SHP ve CHP’de 29 yıl boyunca Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. Baba ocağım CHP’ye veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşçakal baba ocağı, hoşçakal büyük ailem.