Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı

10 Aralık 2023 03:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 03:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Meral Akşener’e çalım atmaya hazırlanan CHP yönetimi, Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen dört eski İyi Partiliyi bünyesine katmak için temasa geçti. Akşener’in en güvendiği isimlerden olan ancak İyi Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun önümüzdeki günlerde CHP’ye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada, 31 Mart’a kadar İyi Parti’den kopacak birkaç isim daha bulunduğu, onların da rotasının CHP olduğu öne sürüldü. Özgür Özel’in, bu senaryoyu gerçekleştirip hem parti tabanına moral aşılayacağı hem de İyi Parti’ye psikolojik gözdağı vereceği belirtiliyor.

CHP lideri, seçim ortaklığı için B planını da devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre, Cumhur İttifakı ile oy farkının az olduğu yerlerde, Altılı Masa’nın küçük ortakları Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin kapıları çalınacak. DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin yeni bir ortaklığa sıcak baktığı, Saadet’in ise temkinli davrandığı öğrenildi. Bu arada, Özgür Özel’in kurultay sürecinde desteğini aldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ekarte etme çabasına girdiği iddia edildi. Özel’in, İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesinden rahatsızlık duyduğu ve parti içinde otoritesini kurmak istediği kaydedildi. Özel’in, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etme sebebinin de İmamoğlu’na yönelik bir hamle olduğu konuşuluyor.