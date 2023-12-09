İnce danışmanlığa soyundu! Akşener ve Özel'i adayları konusunda uyardı

9 Aralık 2023 18:52 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:21

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kala kulisler ittifak ve adaylık iddiaları ile hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile bir araya gelmesi ittifak görüşmesi olarak yorumlanırken, İnce'ye İzmir adaylığı için teklif götürüldüğü iddia edilmişti.

İnce, iddialar sonrası görüşmenin gayri resmi olarak gerçekleştiğini belirterek İzmir için adaylık teklifi almadığını açıkladı. Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, İmamoğlu’nu da kendisinin aradığını ve adaylıktan çekildiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’dan aldığı 103 bin oyu hatırlattığını söyledi.

ÖZEL'LE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüşeceğini söyleyen İnce, “Özgür Bey’e saygısızlığım söz konusu olamaz. Onunla da buluşacağız ama Ekrem Bey ile buluşmam kurumsal değildi. Sadece onun için ne yapabileceğimi sordum. Özgür Özel’le de buluşacağız. Şimdi o Almanya’ya gidiyor. Benim de bir yurt dışı seyahatim var. Özgür Bey ile Salı günü buluşacağız" şeklinde konuştu.

"İZMİR'İ KAYBEDERLER"

İzmir adaylığı konusuna ilişkin ise İnce "İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz. Böyle bir teklif yok ki, bunun üzerine konuşalım. Oradaki mesele şu. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HDP’nin İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HDP’nin ya da HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu ciddi oyu toparlar. İyi Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum” yanıtı verdi.

"MANSUR YAVAŞ'IN İŞİ ZOR"

İnce, yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili de "korkulu" olduğunu belirterek İYİ Parti ve AK Parti'nin güçlü bir isim çıkarması durumunda Mansur Yavaş’ın da işinin zora gireceğini söyledi.

"AKŞENER'E 'İNAT ETME' TAVSİYESİ"

Özel'den sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini aktaran İnce, Akşener ile yapacağı görüşmeye ilişkin de, “Meral Hanım siyaseti iyi bilir aslında. Ona da söyleyeceğim şu. ‘Kilit yerlerde inat etme’ tavsiyesinde bulunacağım. Geçen seçim kendi partisi için de çok olumlu bir iş birliği yapmıştı. Mesela Nazilli’de belediye başkanlığını kazandı. İYİ Partili başkan sonra AK Parti’ye geçti ama böyle yerler de var. Buralarda İYİ Parti’nin duruşu önemli. Mesela Mersin’de. Ve daha böyle birçok yer var. En azından böyle yerlerde iş birliği yapmasının iyi olacağını anlatacağım" dedi.