Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak? Özgür Özel’den net cevap

9 Aralık 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 09:37

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk halkı yaklaşık 3 buçuk ay sonra yeniden sandık başına gidiyor. Siyasetin gündeminde mahalli idareler seçiminde gösterilecek adaylar var.

Eski ortağı İYİ Parti’nin ittifak kapısını tamamen kapatması CHP’yi yeni arayışlara doğru iterken genel seçimler öncesi uğradığı kaset kumpası nedeniyle cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ana muhalefetin İzmir adayı olacağı öne sürüldü.

İddia geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerel seçim iş birliğinin konuşulduğu İmamoğlu-İnce görüşmesinin ardından ortaya atıldı.

ÖZEL’DEN İNCE SORUSUNA CEVAP

DW Türkçe’ye gündemdeki konulara ilişkin demeç veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce’nin İzmir adayı olacak mı? sorusuna da cevap verdi.

İstanbul’un kazanılmasında İnce’nin desteğinden memnun olduğunu dile getiren Özel, "Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum.” dedi.

“BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA ‘BELEDİYE BAŞKANI OL’ DENMEZ”

Söz konusu iddiasıyla ilgili ise net bir mesaj veren Özel, şunları söyledi;

İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz."

İMAMOĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ

Yerel seçimlere kısa süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 1 Aralık Cuma günü bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede seçimlere ilişkin iş birliği görüşülmüştü. İnce'nin işbirliği önerisine açık olduğu ifade edilmişti.