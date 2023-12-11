İYİ Partili kurmaylar rahatsız: Akşener, başkentte 'iş birliği' yapacak mı?

11 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:24

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'nin CHP'den gelen "iş birliği" teklifini reddetmesi, siyaset gündemine damgasını vurdu. Parti içindeki il ve ilçe başkanlarının Genel Başkan Meral Akşener'e oy çokluğuyla "Seçimde işbirliği yapalım" teklifine rağmen, GİK'in kararı reddetmesi, parti içinden ve dışından eleştirilere neden oldu.

BÜYÜK İLLERİ KAYBETME ENDİŞESİ

Cumhuriyet'in haberine göre il ve ilçe yöneticileri, kararın "tabana ve millete rağmen verildiğini ve muhalefete kaybettireceğini" savunuyor. Bazı İYİ Partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinde 2019'da kazanılan İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse, sonucun İYİ Parti'nin sorumlu tutulabileceğinden endişe duyuyor.

İYİ PARTİLİ KURMAYLAR RAHATSIZ

Bu durumun seçmenin sandıkta işbirliğine olan sadakatini etkileyebileceğini belirten kurmaylar, seçim sürecinin İYİ Parti aleyhine sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, "kararın riskli olduğunu ancak partinin artık tek başına var olması gerektiğini" vurgulayan kurmaylar, muhalefet kanadından gelen sert eleştirilere karşı rahatsızlık duyduklarını ifade ediyor.

İYİ Parti'nin CHP'den ayrı, ideolojisi olan ve "müstakil" bir parti olduğunu savunan kurmaylar, seçimlere ayrı girme kararına saygı duyulması gerektiğini belirtiyor. Kurmaylar, işbirliğine karşı çıkanların açıklamalarının dikkate alınmadığını ve kararın tek taraflı değerlendirildiğini kaydediyor. Ayrıca, CHP'ye yakın isimlerin partiye yönelik eleştirilerinin kutuplaşmaya neden olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

"ANKARA'YI TEKRAR OYLAYACAĞIM"

Bu arada, Meral Akşener'in "ittifaka" yönelik sert söylemlerinin, CHP'den gelen eleştirilere bağlı olarak devam edeceği öne sürülüyor. Parti içinden bir yetkili, Akşener'in GİK toplantısından çıkarken "Ankara'yı tekrar oylayacağım" dediğini belirterek, "Genel başkanın bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum" yorumunu yapıyor.