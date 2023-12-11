İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den seçim itirafı: Oyumu Erdoğan'a verdim

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TV100'de Taksim Meydanı programına katılan Beker, "İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" ifade etti.

Partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'ın da iftiraya uğradığını belirten Beker, Genel Merkez talebiyle kendilerinden para istendiğini ve kendisinin bu parayı vermediğini de söyledi.

"İKİNCİ TURDA TAYYİP BEY'E OY VERDİM"

Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?

"HDP'NİN, PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ PARTİ KAZANAMAZ"

Adnan Beker, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destesteklemesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin, PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Bunu sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel Başkan'ın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı, AK Parti'ye mi geçiyorsun? dedi. Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız dedim. 150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü."

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