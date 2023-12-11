İnce'den 'baba evine' dönüş sinyali! Bıçak sırtı yerlerde devreye girecek

11 Aralık 2023 21:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 22:38

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kala kulisler ittifak ve adaylık iddiaları ile hareketlenirken, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden aday olması ikinci görüşmede de masaya yatırıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, görüşmenin detaylarını anlatarak, İnce'nin yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

Geçen günlerde gerçekleşen görüşmede İnce, görüşmenin gayri resmi olarak gerçekleştiğini belirterek, İmamoğlu’nu da kendisinin aradığını ve adaylıktan çekildiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’dan aldığı 103 bin oyu hatırlattığını söylemişti.

ÖZEL'LE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüşeceğini söyleyen İnce, “Özgür Bey’e saygısızlığım söz konusu olamaz. Onunla da buluşacağız ama Ekrem Bey ile buluşmam kurumsal değildi. Sadece onun için ne yapabileceğimi sordum. Özgür Özel’le de buluşacağız. Şimdi o Almanya’ya gidiyor. Benim de bir yurt dışı seyahatim var. Özgür Bey ile Salı günü buluşacağız" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

İnce’nin İmamoğlu’na ilişkin yaptığı açıklamayı anlatan Altaylı, İnce’nin sözlerini şöyle aktardı:

“Ben sosyal demokrat ve Cumhuriyetçi biri olarak İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'nda kalmasını çok önemsiyorum. Hatta İstanbul'u kazanamamak üzer ama İstanbul'u kazanmışken kaybetmek felakettir. Ve ben Ekrem Bey’e bunu söyledim. İstanbul’u kazanmışken kaybetme lüksümüz yok Cumhuriyetçiler olarak. O yüzden ben sizin için ne yapabilirim diye sordum."

200 BİN OY İÇİN ÇALIŞACAK

Muharrem İnce’nin İstanbul’da İmamoğlu’na destek vereceğini söyleyen Altaylı, "Muharrem İnce, Ben İstanbul’da aday olmadığım Cumhurbaşkanlığı seçiminde 105 bin oy aldım, iptal edilenle beraber 200 bin oyumuz var. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u 14 bin oy fark ile aldığı düşünülürse o 200 bin oyunun ciddi bir önemi var. O yüzden ben 200 bin oyumuzun Ekrem İmamoğlu'na doğrudan kanalize olması için elimden geleni yapacağım dedi" diye konuştu.