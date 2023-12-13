İyi Parti'de Şeyh Said krizi! Paylaşımı sebebiyle disiplinlik oldu

13 Aralık 2023 04:43 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 04:51

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Şeyh Said’in, bölgede önemli değerlerden biri olarak kabul gördüğünü dile getiren Ensarioğlu, paylaşımda “Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Şeyh Said gibi Sait Nursi ve Seyit Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir” dedi.

Ensarioğlu’nun paylaşımı, parti içinden tepki çekerken İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan açıklama geldi. Zorlu “Ensarioğlu’nun, İyi Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve tutumunu yok sayan açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır” ifadelerini kaydetti. Zorlu, geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır’daki bulvara Şeyh Said’in adının verilmesi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi vermişti.

BİR İSTİFA DAHA

Öte yandan CHP’nin iş birliği teklifinin reddedilmesinin ardından İyi Parti’de başlayan iç karışıklık da sürüyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, GİK kararına rağmen CHP ile iş birliği yapılması yönünde açıklamalarda bulunan İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın görevi bırakmasını isterken sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan “Genel Başkan Akşener’in talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum” dedi.