İyi Partili İbrahim Özkan istifa etti! Akşener'e 'hür ve müstakil' göndermesi

12 Aralık 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:48

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İyi Parti'de istifa rüzgarı son şiddetiyle sürüyor. Mayıs ayındaki seçim sonuçları üzerinden yaşanan üst düzey kopuşlar yerini şu sıralar 'ittifaksız seçim' istifalarına bıraktı. Son olarak İyi Parti'nin istifasını istediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, son dönemde partisinin sıkça kullandığı 'hür ve müstakil' sloganına gönderme yaparak istifa etti.

"HÜR VE MÜSTAKİLİM"

Özkan, istifa açıklamasında, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim” İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan'ın kararından kısa bir süre önce İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB İyi Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan istifasını istemişti.

CHP İLE İTTİFAKI SAVUNUYORDU

Özkan partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştiriyordu. “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen Özkan, katıldığı bir televizyon programında, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir” demişti.

İYİ PARTİ'DE İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİFALARI

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceğine defalarca beyan eden İYİ Parti, CHP'den gelen yeni iş birliği teklifini GİK'te görüşmüş ve reddetmişti. Böylece İyi Parti, CHP’ye ittifak kapılarını tamamen kapatmıştı.

Ancak kararın ardından İyi Parti’de çok sayıda istifa gündeme geldi. İyi Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, GİK kararına tepki göstererek partisinden istifa etti.

İyi Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da sosyal medya hesabından "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Bir süre önce ise Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz da partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Son olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." sözleriyle istifasını açıklamamıştı.