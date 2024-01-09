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    'Akşener istifa resti çekti' iddialarına İYİ Parti'den yalanlama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İYİ Parti'den, kulisleri hareketlendiren 'Meral Akşener istifa resti çekti' iddiasına açıklama geldi. Açıklamada, İYİ Parti lideri Akşener'in 31 Mart seçimlerinde, 14 Mayıs'taki oy oranının gerisinde kalması durumunda istifa edeceği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

    &#039;Akşener istifa resti çekti&#039; iddialarına İYİ Parti&#039;den yalanlama
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Genel İdare Kurulu’nda (GİK), bazı partililer bu kararın oyları düşürebileceğini dile getirdi. Genel Başkan Meral Akşener'in ise oyların 14 Mayıs'ın altına düşmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

    İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan kulislerde çok konuşulan iddia için açıklama geldi. İYİ Parti lideri Akşener'in toplantıda "Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" dediği iddiaları yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."

    14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti 5 milyon 275 bin oy ve yüzde 9.90 oy oranına ulaşmıştı.

     

    Iyi PartiMeral AkşenerYerel Seçim
    Haberler > Politika > 'Akşener istifa resti çekti' iddialarına İYİ Parti'den yalanlama
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