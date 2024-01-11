DEM Parti'den CHP'ye iade-i ziyaret

11 Ocak 2024 16:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:20

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi arenada hareketlilik artıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ittifak' konusunda aradığı desteği İYİ Parti'den bulamayınca rotayı DEM Parti'ye kırmış ve partiye ziyarette bulunmuştu. DEM Parti cephesinden CHP'ye iade-i ziyaret geldi.

DEM PARTİ CHP GENEL MERKEZİNDE

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Parti genel merkezine gelen DEM Eş Genel Başkanlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı. DEM Parti heyetinde ayrıca Eş Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz de yer aldı.

Taraflar, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özel, "Geçtiğimiz günlerde biz kongrelerinin ardından kendilerini kutlamak ve başarılar dilemek üzere DEM Parti’nin genel merkezindeydik. Onlar da bugün bize iade-i ziyarette bulundular" dedi.

"GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE SÜRDÜRÜLEN İLETİŞİMİN İLK ADIMLARI"

"Bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte de Meclis’te temsil edilen, Meclis’te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye’nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz."

YEREL SEÇİMLERDE 'İTTİFAK' MESAJI

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler."

ÖZEL'DEN 'GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK' MESAJI

Aralık ayında DEM Parti'yi ziyaret eden Özgür Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi partilerin arasındaki diyalog, hem demokrasi açısından hem parlamentonun üretkenliği açısından hem de toplumsal barış açısından temel taşlardan birisidir. Olmazsa olmaz. Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz görüşmelerimiz sürecek. Biz bu görüşmelerin Türkiye demokrasisinin önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.