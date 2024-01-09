DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek?

9 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 16:48

DEM Parti İmamoğlu’nu destekleyecek mi? CHP İstanbul’da aday olarak tekrar Ekrem İmamoğlu’nun gösterileceğini açıklamıştı. DEM Parti’nin İmamoğlu’nu destekleyip desteklemeyeceği ise merak konusuydu. Peki, DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? İşte, DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek? İşte son durum…

DEM PARTİ İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYECEK Mİ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi kentlerde aday çıkarıp çıkarmayacaklarıyla ilgili bir soruya “Aslında açıkladık. Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net" cevabını verdi.

Gazete Duvar'a konuşan Temelli, seçim için kentlerin bütün dinamiklerini inceleyeceklerini belirterek "Aday çıkarmak temel yaklaşımımız ama kent uzlaşısı oluşturulabilen yerlerde aday dayatmamız söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildiği büyük kurultayı sonrası İYİ Parti Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Ziyarette iş birliği konusu görüşülmüş ancak İYİ Parti Genel İdare Kurulu, aldığı kararla teklifi reddetmişti. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Özel, DEM Parti’yi ziyaret ederek iş birliği için nabız yoklamıştı.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, "Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." ifadesini kullanmıştı.

Yine Bakırhan, birkaç önce yaptığı açıklamada oşulsuz, 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyerek muhalefete yancılık yapamayacaklarını ifade etmişti.

Bakırhan, açıklamasında, “Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz. Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız, kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil.” demişti.

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" şeklinde rest çekmişti.