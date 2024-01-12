Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    DEM Parti, Ankara dahil 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçim kapsamında CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Ankara da var.

    DEM Parti, Ankara dahil 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçime kısa bir süre kalırken siyasi partilerde yoğun bir aday mesaisi var. Son olarak CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, aralarında Ankara da bulunan 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. 

    Gelişmeyi DEM Parti Sözcüsü Doğan, duyurdu.

    Doğan açıklamasında şunları söyledi;

    Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DEM PartiYerel SeçimBelediye Başkan Adayı
    Haberler > Politika > DEM Parti, Ankara dahil 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye’nin 3’te 2’sinden fazlası ittifaktan rahatsız! - PolitikaTürkiye’nin 3’te 2’sinden fazlası ittifaktan rahatsız!Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklaması - PolitikaYeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklamasıBu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyor - PolitikaBu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyorBüyükerşen adaylıktan çekilmek için bu şartı öne sürmüş - PolitikaBüyükerşen adaylıktan çekilmek için bu şartı öne sürmüşLider kim anlamadım! - PolitikaLider kim anlamadım!Külliye’de emekli zammını görüştüler - PolitikaKülliye’de emekli zammını görüştülerÜmit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler! - PolitikaÜmit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!İBB Meclisi seçim öncesi karıştı - PolitikaİBB Meclisi seçim öncesi karıştıBBP lideri Destici ittifak için şartını açıkladı - PolitikaBBP lideri Destici ittifak için şartını açıkladıTarsus Belediye Başkanı Bozdoğan CHP'den istifa etti - PolitikaTarsus Belediye Başkanı Bozdoğan CHP'den istifa etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...