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DEM Parti, Ankara dahil 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Fatih Uğur
Yerel seçim kapsamında CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Ankara da var.
Yerel seçime kısa bir süre kalırken siyasi partilerde yoğun bir aday mesaisi var. Son olarak CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, aralarında Ankara da bulunan 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı.
Gelişmeyi DEM Parti Sözcüsü Doğan, duyurdu.
Doğan açıklamasında şunları söyledi;
Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Düzenleyen: Fatih Uğur - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi