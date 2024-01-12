DEM Parti, Ankara dahil 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı

12 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 14:21

Yerel seçime kısa bir süre kalırken siyasi partilerde yoğun bir aday mesaisi var. Son olarak CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren DEM Parti, aralarında Ankara da bulunan 7 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Gelişmeyi DEM Parti Sözcüsü Doğan, duyurdu.

Doğan açıklamasında şunları söyledi;

Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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