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    Olaylı PM'nin perde arkası belli oldu, "Lider kim anlamadım"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP’de belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreci yine tartışmaların gölgesinde geçti, hatta olay Parti Meclisi (PM) toplantısının basılması boyutuna kadar vardı. 

    Olaylı PM&#039;nin perde arkası belli oldu, &quot;Lider kim anlamadım&quot;
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Mersin Milletvekili H. Ufuk Çakır, seçim bölgesindeki adayların ‘ön seçimle’ belirlenmesini istedi dikkate alınmayınca PM’yi bastı. Mersin ve ilçelerine ilişkin oylamalar yapılırken, toplantıya girmek isteyen Çakır “Yeter ulan” diye bağırıp “Ben Mersin vekiliyim, bana nasıl sormazsınız?” diyerek tepki gösterdi.

    "GENEL BAŞKAN KİM HALA ÇÖZEMEDİM"

    Zor ikna edilip uzaklaştırılan Çakır daha sonra “Eşi dostu aday göstermişler! Aldatıldık, ön seçim yapılmadı. Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Ben, genel başkan kim hâlâ çözemedim” dedi.

    MANSUR YAVAŞ İTİRAZ ETTİ, ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADAY OLDU

    CHP’deki kriz bununla da bitmedi. Mansur Yavaş’ın itirazlarına rağmen, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı onaylandı. Bir diğer tartışma konusu da Lütfü Savaş’ın tekrar Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterilmesi oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra Savaş’a yönelik tepkiler artmış ve CHP içinde Savaş’ın yeniden aday gösterilmeyeceği konuşulmuştu.

    BÜYÜKERŞEN'İN DEDİĞİ OLDU

    Öte yandan, yeniden adaylık başvurusunda bulunmasına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bu kez aday gösterilmedi. Özel, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir’e giderek Büyükerşen’le görüşmüş, aday olmaması yönünde ikna etmeye çalışmıştı. Büyükerşen’in ise kendisi aday olmayacaksa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşen Ünlüce’nin aday gösterilmesini istemişti. Bu doğrultuda, Ünlüce isminde karar kılındı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpPmPartiSeçim
    Haberler > Politika > Olaylı PM'nin perde arkası belli oldu, "Lider kim anlamadım"
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