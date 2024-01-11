CHP'li vekiller adayda anlaşamadı, Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi!

11 Ocak 2024 00:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 00:38

CHP'de yerel seçim mesaisi Parti Meclisi'ndeki toplantı ile devam ediyor. Bugün Adana, Hatay, Eskişehir, Mersin ve Aydın adayları açıklanırken, Parti Meclisi'ndeki toplantıya Hasan Ufuk Çakır ve Ali Mahir Başarır kavgası damga vurdu.

SESLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Toplantı sırasında ortam bir anda gerilirken, salondan yükselen bağrışmalar dikkat çekti. Bağıran kişinin Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu ve sert sözlerle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a çıkıştığı iddia edildi.

“YETER ULAN!”

“Yeter ulan!” diye bağırarak salondan ayrılan Çakır'ın Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği öne sürüldü.

200 İL VE İLÇEDE ADAYLAR BELİRLENDİ

Öte yandan, CHP MYK tarafından yaklaşık 6 saat süren toplantı sonucunda, 200 il ve ilçe için belediye başkan adaylarının belirlendiği bilgisi paylaşıldı.