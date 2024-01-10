Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CHP'nin üç büyükşehirde daha adayı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçime sayılı günler kala CHP bugünki Parti Meclisi toplantısında birçok il ve ilçe için adayları kesinleştirdi. Belirlenen adaylar arasında Adana, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri de yer aldı.

    CHP&#039;nin üç büyükşehirde daha adayı belli oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Partiler yerel seçim öncesi aday çalışmalarına tam gaz devam ederken, CHP'de bazı il ve ilçelerin adayları bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesinleşti.

    Özgür Özel liderliğinde toplanan PM, Adana, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri için adayları belirlerken, CHP tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı...

    ADANA

    Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

    Adana Ceyhan: Kadir Aydar

    Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

    Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

    Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

    AYDIN

    Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

    Aydın Buharkent: Ali Okkalı

    Aydın Efeler: Anıl Yetişkin

    Aydın İncirliova: Osman Gökmen

    Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan

    ANTALYA

    Antalya Akseki: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)

    Antalya Aksu: İsa Yıldırım

    Antalya Alanya: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)

    Antalya Döşemealtı: Menderes Dal (Eczacı)

    Antalya Elmalı: Halil Öztürk

    Antalya Finike: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)

    Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez (Öğretmen)

    Antalya İbradı: Serkan Gedik (Memur)

    Antalya Kaş: Erol Demirhan (İş Adamı)

    Antalya Kemer: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

    Antalya Kepez : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)

    Antalya Konyaaltı: Cem Kotan 

    Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu 

    Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara (Doktor)

    Antalya Serik: Kadir Kumbul (Doktor)

    AFYONKARAHİSAR

    Afyon Merkez: Burcu Köksal (Milletvekili)

    Afyon  Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)

    Afyon Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız 

    Afyon Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez 

    MERSİN

    Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

    HATAY

    Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'nin üç büyükşehirde daha adayı belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mansur Yavaş isim isim açıkladı, aday gösterilmezlerse o da çekilecek - PolitikaMansur Yavaş isim isim açıkladı, aday gösterilmezlerse o da çekilecekCHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek - PolitikaCHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecekMilliyetçi Hareket Partisi 55 başkan adayını açıkladı - PolitikaMilliyetçi Hareket Partisi 55 başkan adayını açıkladıİmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecek - Politikaİmama bıçaklı saldırıya tepki... Bahçeli: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecekBiri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi - PolitikaBiri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberiÖzgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyor - PolitikaÖzgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyorCumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi! - PolitikaCumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!Akşener'den 'hür ve müstakil' seçime girme kararını eleştirenlere 'tokat'lı cevap - PolitikaAkşener'den 'hür ve müstakil' seçime girme kararını eleştirenlere 'tokat'lı cevapCHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebi reddedildi - PolitikaCHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebi reddedildiRüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti - PolitikaRüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...