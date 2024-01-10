CHP'nin üç büyükşehirde daha adayı belli oldu

10 Ocak 2024 22:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:50

Partiler yerel seçim öncesi aday çalışmalarına tam gaz devam ederken, CHP'de bazı il ve ilçelerin adayları bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesinleşti.

Özgür Özel liderliğinde toplanan PM, Adana, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri için adayları belirlerken, CHP tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı...

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

Adana Ceyhan: Kadir Aydar

Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

Aydın Buharkent: Ali Okkalı

Aydın Efeler: Anıl Yetişkin

Aydın İncirliova: Osman Gökmen

Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan

ANTALYA

Antalya Akseki: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)

Antalya Aksu: İsa Yıldırım

Antalya Alanya: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)

Antalya Döşemealtı: Menderes Dal (Eczacı)

Antalya Elmalı: Halil Öztürk

Antalya Finike: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)

Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez (Öğretmen)

Antalya İbradı: Serkan Gedik (Memur)

Antalya Kaş: Erol Demirhan (İş Adamı)

Antalya Kemer: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Antalya Kepez : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)

Antalya Konyaaltı: Cem Kotan

Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara (Doktor)

Antalya Serik: Kadir Kumbul (Doktor)

AFYONKARAHİSAR

Afyon Merkez: Burcu Köksal (Milletvekili)

Afyon Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)

Afyon Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız

Afyon Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce