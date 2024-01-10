CHP'nin üç büyükşehirde daha adayı belli oldu
Yerel seçime sayılı günler kala CHP bugünki Parti Meclisi toplantısında birçok il ve ilçe için adayları kesinleştirdi. Belirlenen adaylar arasında Adana, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri de yer aldı.
Partiler yerel seçim öncesi aday çalışmalarına tam gaz devam ederken, CHP'de bazı il ve ilçelerin adayları bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesinleşti.
Özgür Özel liderliğinde toplanan PM, Adana, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri için adayları belirlerken, CHP tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı...
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar
Adana Ceyhan: Kadir Aydar
Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz
Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu
Aydın Buharkent: Ali Okkalı
Aydın Efeler: Anıl Yetişkin
Aydın İncirliova: Osman Gökmen
Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan
ANTALYA
Antalya Akseki: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)
Antalya Aksu: İsa Yıldırım
Antalya Alanya: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)
Antalya Döşemealtı: Menderes Dal (Eczacı)
Antalya Elmalı: Halil Öztürk
Antalya Finike: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)
Antalya Gündoğmuş: Nurettin Sönmez (Öğretmen)
Antalya İbradı: Serkan Gedik (Memur)
Antalya Kaş: Erol Demirhan (İş Adamı)
Antalya Kemer: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
Antalya Kepez : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)
Antalya Konyaaltı: Cem Kotan
Antalya Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Antalya Manavgat: Niyazi Nefi Kara (Doktor)
Antalya Serik: Kadir Kumbul (Doktor)
AFYONKARAHİSAR
Afyon Merkez: Burcu Köksal (Milletvekili)
Afyon Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)
Afyon Sultandağı Dereçine: Ömer Yıldız
Afyon Sultandağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez
MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
HATAY
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş
ESKİŞEHİR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce
Kaynak: Türkiye Gazetesi