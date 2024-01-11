İBB Meclisi seçim öncesi karıştı! CHP'li üye AK Parti'yi övdü, partisini yerden yere vurdu

11 Ocak 2024 21:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 21:41

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kilitlendi. Gözler İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere çevrildi. CHP'de 2018 yılında ipi göğüsleyen Ekrem İmamoğlu yeniden aday olurken, AK Parti, İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u aday gösterdi. Mahalli İdareler Seçimleri hızla yaklaşılırken, İBB Meclisi’nde sıra dışı bir olay yaşandı. İhracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, AK Parti'yi övüp, partisini eleştirince Meclis bir anda karıştı.

CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'Yİ ÖVDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşiminde gündem dışı söz alan CHP’den Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. İhracı istenen Tüy, CHP'yi eleştiri yağmuruna tutarken, AK Partiye ise övgü dolu sözler dizdi.

Partiden ihracının İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı çıkarak Şişli’de bir otelin satışına ret verdiği için olduğunu belirten Tüy, depremde Adıyaman’da gösterdiği başarılardan ötürü Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik etti.

AK Partili Meclis üyeleri, Tüy’e alkışlarla destek verirken, CHP’li Meclis üyelerinden de tepki gösterdi.

ERDOĞAN SAMİMİ OLARAK YAKLAŞTI

Tüy, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman depreminde kendileri burada yoklar. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğum Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'daki her noktaya ama her noktaya zamanında yetişmiş. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamış bir Adıyamanlı olarak bunu gözlemlediğim için değerli hemşehrim Abdurrahman Dursun'a ve Tevfik Göksu'ya teşekkür ederken tabii sayın başkan beni sıkıştırdı, bir cümleyi unuttum. Yine alkışlayacaklar ama Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihinde yüz yıllık Kürt sorununa ilk defa kabul edin etmeyin ben öyle düşünüyorum, başarılı olamadı. Sayın Tayyip Erdoğan ve partisi olmuştur. Kürtlere samimi olarak yaklaştı ama başarılı olamadı."

CHP'Lİ ÜYEDEN PARTİSİNE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

CHP’den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yanılmıyorsam 2022’nin Nisan ayında gündemi gördüm ve o gün ki grup vekilimiz Doğan Subaşı'na, ben buna her ne kadar da tüm grup başkanları oy birliğiyle karar almış olsalar da Swissotel’in coğrafik olarak Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ta 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Şu an da oranın meclis üyesiyim. ‘Bu otelin satışında kamu yararı görmüyorum, kamu zararı görüyorum. Kamu yararı olduğuna dair ikna edilirse vazgeçerim, ret vermem. Ama ben kamu yararı görmediğim için ret vereceğim’ dedim.

Ve sanıyorum meclis başkanım da hatırlar. 15 dakika sonra gündem çekildi. Mayıs ayına getirildi, komisyona havale edildi. Haziran ayına geldi. Özgür Öz arkadaşım bana destek verdi. Hatta destek verirken de bir espri yaptım. Dedim ki ‘Özgür sen çok gençsin, siyasi ikbalin var. Ben siyasi ikbalimi de ayaklar altına alarak, özelinde Beşiktaş'ın genelinde de İstanbul'un tek taş pırlanta olan bu yerin satılmasına karşı çıkacağım. Başarılı olabilirim ya da olamam.’ Sonuçta yüce adalet, yargı, istinafı da buna dahil, bizi haklı buldu. Burada da sevgili grup başkan vekilime şunu söylemek istiyorum. ‘Haklılığımızı yargı tescil etti. Sizlerin de tescil edilmesini istiyorum’. Çünkü halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir."

CHP SIRALARI TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Mehmet Ali Tüy’ün CHP grubuna haber vermeden konuşma gerçekleştirdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Kösedağı, “Gruplar meclis öncesinde, grup başkan vekilleri ve grup yönetimleri konuşur. İşte meclisi bugün nasıl yürüteceğiz diye biliyorsunuz bir karar alır. Bunu 5 yıldır yapıyorsunuz, 5 yıldır meclis başkanısınız. İlk defa bugün böyle bir şey gördük. Önce söylediniz ki bugün yazılı önerge ve gündem dışı konuşma yok. Gündeme geçmeden önce de Mehmet Ali Bey'e söz verdiniz. Mehmet Ali Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir ama bugünkü konuştuğu ve konuşma yöntemi grubumuzla ilgili değildir, grubumuzun bilgisi dahilinde değildir, grubumuzun izni dahilinde değildir. Gündem dışı konuşma talebi bizden size gelmemiştir. Bu konuşmayı siz kendi inisiyatifinize verdiniz. Meclis başkanısınız bu sizin hakkınızdır. Ama şu bilinsin ki kamuoyu tarafından Mehmet Ali Bey'in konuşmaları grubumuzu, partimiz değil, şahsını bağlar” şeklinde konuştu.