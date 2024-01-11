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    • - Güncelleme Tarihi:

    Ülkü Ocakları’ndan Murat Kurum’a destek açıklaması

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, yerel seçimlerde İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım, “Murat Bey’i sonuna kadar destekleyeceğiz, her türlü gücümüzle yanındayız” dedi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Pendik'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 2023 yılı mayıs ayında yapılan genel seçimlerde oy kullanan yaklaşık 6,5 milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini belirterek, "Biz inanıyoruz ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek, Türk Gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye Yüzyılı'na büyük bir destek verecektir” ifadelerini kullandı.

    Ülkü Ocakları’ndan Murat Kurum’a destek açıklaması

    Türk gençliğinin, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğine inandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

    “BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MURAT KURUM BEY’İN YANINDAYIZ”

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız Sayın Murat Kurum Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız Sayın Murat Kurum Bey'e adaylığının hayırlı olmasını diliyor, her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Gündem > Ülkü Ocakları’ndan Murat Kurum’a destek açıklaması
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