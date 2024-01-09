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    Murat Kurum MHP’yi ziyaret etti ‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İki gün önce İBB adaylığı açıklanan Murat Kurum Cumhur İttifakı ortağı MHP’yi ziyaret etti. Kurum, “31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e hürmetlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum MHP’yi ziyaret etti ‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti.

    Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Kurum,“Birlikte kazanacağız” dedi. Kurum’a MHP tarafından ay yıldızlı tablo hediye edildi.

    Murat Kurum MHP’yi ziyaret etti ‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’

    “DEVLET BEY’E HÜRMETLERİMİZİ ARZ EDİYORUM”

    Ziyarette konuşan Kurum, ”Bu ittifak kanla kuruldu. Bayrağımızdaki renk de kanımızın rengi, şehitlerimizin kanının rengi. İnşallah bu ittifakı ilelebet devam ettireceğiz. Genel başkanlarımızın hukukunu, ülkemizin hukukunu hep birlikte koruyacağız. 31 Mart akşamı da hep beraber sevineceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e hürmetlerimi arz ediyorum. Yine İl Başkanı kıymetli kardeşime, buradaki ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizi milletimize, 7’den 70’e tüm İstanbullulara utandırmasın diyorum” ifadelerini kullandı.

    Murat KurumMhp
    Haberler > Politika > Murat Kurum MHP’yi ziyaret etti ‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’
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