Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede engellendiğinizi bir söyleyemediniz

11 Ocak 2024 15:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:52

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla mesai arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, "Bizim yönetimimizde, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın başı asla ve asla öne eğilmeyecek. Büyükşehir belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş, muhtarımız söylemiş ama ilgilenen olmamış. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

İstanbul'da yapacağı çalışmaları anlatan Kurum, "Şimdi yeni bir heyecanımız var. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden, yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri isteyen İstanbullular var. Biz inşallah bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

“BİZİM BU SEÇİMDE RAKİBİMİZ BELLİ”

Kurum, şunları kaydetti:

"Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız."

“BİR TANE RANTSAL DÖNÜŞÜM PROJESİ GÖSTEREMEZSİNİZ”

Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Merkezi'ni deprem riski sebebiyle yıktıklarını anlatan Kurum, hızlı bir şekilde projelendirip inşaata başladıklarını ancak İBB'nin yeşil alan mülkiyeti bahanesiyle inşaatı mühürlemeye kalktığını ve inşaata 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarla devam ettiklerini anlattı.

Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hani diyorlar ya engelleniyoruz. Yahu hep öyle diyorsunuz ama nerede engellendiğinizi bir söyleyemediniz. Asıl engelleyen sizsiniz. Zeytinburnu'nda ne kadar dönüşüm yaptıysak engellemek için elimizden gelen her şeyi yaptınız. İşte Abdi İpekçi, kentsel dönüşüm projelerimiz, işte Zeytinburnu Meydanı. Bir tane dönüşüm projemizde ranttan bahsedebilir misiniz? Zeytinburnu merkezde, meydanda oturan kardeşlerim orada huzurla, güvenle oturuyor. Bir tane rantsal dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Çünkü yapmadık."