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    Murat Kurum sokak köpekleri hakkında ne dedi, sokak köpekleri için projesi nedir?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Murat Kurum sokak köpekleri için ne dedi, projesi nedir? | Türkiye’de başıboş sokak köpekleri için çözüm önerileri tartışılmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sahipsiz sokak köpekleri için planladığı projesini vatandaşlara anlattı. Peki, Murat Kurum’un sahipsiz sokak hayvanları için projesi nedir, sokak köpekleri için ne dedi, açıklamaları merak ediliyor. İşte Murat Kurum’un sokak köpekleri ile ilgili sözleri!

    Murat Kurum sokak köpekleri hakkında ne dedi, sokak köpekleri için projesi nedir?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Murat Kurum’un sokak köpekleri projesi nedir? Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sahipsiz sokak köpekleri için planladığı projesini vatandaşlara anlattı. Peki, Murat Kurum’un sahipsiz sokak hayvanları için projesi nedir, sokak köpekleri için ne dedi, açıklamaları merak ediliyor. İşte Murat Kurum’un sokak köpekleri ile ilgili sözleri!

    MURAT KURUM’UN SOKAK KÖPEKLERİ PROJESİ NEDİR?

    İBB Adayı Murat Kurum, Fatih’te esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir vatandaşın sahipsiz köpeklerin sorun olduğunu söylemesi üzerine Kurum, "Tabii konu şuna getirildi. Sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın." diye konuştu.

    Murat Kurum sokak köpekleri hakkında ne dedi, sokak köpekleri için projesi nedir?

    Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz."

    Murat Kurum sokak köpekleri hakkında ne dedi, sokak köpekleri için projesi nedir?

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