CHP'de aday krizi! Tarsus Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

11 Ocak 2024 19:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 19:48

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Mersin krizi giderek büyüyor. CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde torpil yapıldığını iddia ederek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'DE ADAY KRİZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çarşamba günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 6 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gösterildi ancak CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde torpil yapıldığını iddia etti.

Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün anketlerde ve görüşmeler sonucunda kendi isminin ön plana çıkmış olmasına rağmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Vahap Seçer’in kendi çevresini Mersin’in ilçelerinde aday gösterttiğini öne sürdü.

CHP'den istifa ettiğini duyuran Bozdoğan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

CHP'NİN 6 BÜYÜKŞEHİR ADAYI

Öte yandan dün gerçekleştirilen PM toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre CHP'nin 6 büyükşehirde adayları şu şekilde: