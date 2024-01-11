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    CHP'de aday krizi! Tarsus Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Mersin krizi giderek büyüyor. CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi için dün adayını açıklarken, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "torpil" iddiasıyla partisinden istifa ettiğini ve seçimlere bağımsız olarak gireceğini duyurdu.

    CHP&#039;de aday krizi! Tarsus Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Mersin krizi giderek büyüyor. CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde torpil yapıldığını iddia ederek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    CHP'DE ADAY KRİZİ 

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çarşamba günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 6 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gösterildi ancak CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde torpil yapıldığını iddia etti.

    CHP'de aday krizi! Tarsus Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

    Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün anketlerde ve görüşmeler sonucunda kendi isminin ön plana çıkmış olmasına rağmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Vahap Seçer’in kendi çevresini Mersin’in ilçelerinde aday gösterttiğini öne sürdü.

    CHP'den istifa ettiğini duyuran Bozdoğan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

    CHP'NİN 6 BÜYÜKŞEHİR ADAYI

    Öte yandan dün gerçekleştirilen PM toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre CHP'nin 6 büyükşehirde adayları şu şekilde:

    • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar,
    • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer,
    • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özlem Çerçioğlu
    • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş
    • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşen Ünlüce

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpIstifaMersinHaluk Bozdoğan
    Haberler > Politika > CHP'de aday krizi! Tarsus Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
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